El rotundo éxito de "MasterChef Celebrity" aseguró una segunda temporada en la pantalla de Telefe y la producción ya anunció los 17 participantes que serán los protagonistas del reality de cocina conducido por Santiago del Moro. Mientras que figuras del mundo del espectáculo como Carmen Barbieri o Sol Pérez eran predecibles en el certamen, María O'Donnell fue una de las grandes sorpresas en esta nueva edición.

Los 17 participantes de " MasterChef Celebrity 2".

Luego de la confirmación de todos los "cocineros", Jorge Lanata se refirió a la participación de su colega en la competencia gastronómica y aseguró que solo era parte del programa para "ser famosa". Incluso se animó a decir que lo hace ya que "en el periodismo no se le estaría dando".

Sin embargo, O´Donnell minimizó los dichos del periodista y explicó cómo nació la idea: “Me divierte. Empezó como un chiste en el programa de radio. Me divierte cocinar y estoy aprendiendo, así que está bueno. Voy a dar lo mejor que pueda”, aseguró la comunicadora en un móvil para "Intrusos".

La periodista se mostró intacta por las críticas de Jorge Lanata.

Cuando el cronista le preguntó si estaba preparada para saltar a la popularidad con su participación, la periodista respondió entre risas: “No, voy a hacer MasterChef. Es un ratito”.

Ante la consulta sobre los comentarios de Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre, O´Donnell fue concreta: “No pasa nada, que diga lo que quiera, está todo bien”. De todos modos, admitió que las críticas tienen peso sobre ella: “No, no me resbalan, pero no es una discusión. Está todo bien”, cerró poniendo paños fríos sobre un cruce que al parecer no quiere alimentar.