El final de la primera temporada de "MasterChef Celebrity" dejó a todo el público con ganas de más, por lo que cualquier detalle de la segunda edición causa furor entre los seguidores. Uno de los temas más recurrentes al hablar sobre el reality gastronómico de Telefé conducido por Santiago del Moro es el grupo de WhatsApp.

Los participantes de " MasterChef Celebrity 2"

Al igual que Patricia Sosa en la primera edición, Gastón Dalmau fue el elegido para crear el grupo de mensajes entre los nuevos integrantes. Sin embargo, Cae, otro competidor, deschavó al ex "Casi Ángeles" y reveló que el joven agregó a todos los participantes menos a...¡Alex Caniggia!

En una visita al programa de Verónica Lozano, conducido temporalmente por Paula Chaves, el actor explicó las condiciones del chat: “¡Qué feo, están metiendo el dedo en la llaga! A mí me empezaron a pedir que armara el grupo de WhatsApp, yo les decía que no tenía todos los teléfonos, me los fueron pasando y fui agregando a medida que me los fueron mandando”.

Alex Caniggia no se sumó al polémico grupo de mensajes.

Además, Dalmau contó la razón detrás de la ausencia del mediático: “De hecho, el de Alex lo conseguí el viernes y está invitado en el grupo. Pero viste que hay grupos en los que vos podés meter a alguien directamente y en otros tenés que aceptar al grupo. Alex, estás invitado al grupo, cuando quieras aceptar”.

“¡Lo invitaste último! Es como el último orejón del tarro. Imaginate, si hay un grupo de todos los participantes y te invitan el último día… No le cayó bien, se siente como separado del grupo”, acotó Marcelo Polino entre risas.

El actor explicó por qué no había agregado a Alex Caniggia.

Gastón se defendió de las acusaciones y aclaró el accionar de "El Emperador": “Pero él cuando estamos todos grabando y nos juntamos a tomar un café con protocolo, se aleja, está hablando con sus amigos”.

