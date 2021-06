Gastón Dalmau se convirtió en uno de los favoritos de " MasterChef Celebrity 2", tanto del jurado como del público, y su buena onda y talento culinario le dieron un lugar en la final.

El ex actor de "Casi Ángeles" es uno de los participantes más carismáticos y su juego amoroso con Damián Betular divierte a los espectadores. Después de vivir diez años en Estados Unidos, Gastón volvió al país para participar del reality y dejó toda su vida allá.

Al ser elegido uno de los finalistas, Santiago del Moro le preguntó quién lo iría a apoyar en la final y al actor dio algunos detalles de su vida íntima.

"Mi familia no puede porque están a 600 kilómetros (viven en Coronel Suárez) y toda mi familia salió del covid hace poquito, hace dos días. Por suerte están bien", reveló.

Luego el conductor le preguntó a quién extrañaba más y Gastón contestó: "A todos. Eso de poder comer un asado en familia, los fines de semana. No, no es fácil".

"¿Y quién te ayudó a llegar hasta acá?", agregó Del Moro. "Familia, amigos, amores, gente que me quiere", respondió el finalista.

Y el conductor insistió: "Igual, tus amores están lejos…". Y finalmente el actor habló de su novio que se quedó en Los Angeles: "Mi amor está lejos, y mi perro también. Tengo un perro en Los Ángeles, Roger. Te mando un beso".

Luego Del Moro fue más lejos y le preguntó algo muy personal. "El día de mañana, ¿te gustaría ser papá, formar una familia?". "No, no. Los perros me encantan. Tendría millones de perros. Yo soy muy de viajar, entonces, no podría", aseguró.