El martes por la noche, en " MasterChef Celebrity 2" los participantes tuvieron que hacer una tarta inglesa, pero Claudia Fontán atravesó un mal momento cuando su crema tofi se cayó al suelo y decidió juntarla. Sin embargo, cuando el jurado le preguntó, ella negó haberlo hecho. ¿Qué pasó?

El segundo día de la semana fue "dulce", y los participantes tuvieron que hacer una tarta Banofee, famosa receta de la gastronomía inglesa. La preparación fue compleja y eso puso nerviosos a varios.

Entre ellos, Fontán tuvo un problema de acumulación en su mesada y se le cayó una fuente con su crema tofi recién hecha. Ante la desesperación, se arrodilló y comenzó a juntarla para tratar de limpiar, y en ese momento perdió los lentes.

.

"No lo pongas del piso", le gritó Gastón Dalmau al ver la situación.

Cuando Germán Betular pasó por su cocina y le preguntó si había juntado del suelo la crema que se le había caído, ella lo negó.

"Lo que tengo me va a servir", le dijo la actriz, intentando pasar desapercibida. luego, aseguró que no había levantado nada, pero el juez no le creyó.

"¿Y estás manos que están juntadas en el piso?", indagó tras ver el rastro de lo que había sucedido. "Yo llegó a ver que me comí algo del piso... avisada estás", le advirtió mientras se iba.

Pero luego llegó el momento de la degustación y devoluciones de los chefs.

"Venía bien, apoyé el tofi sobre una cuchara y se me cayó al piso", comenzó explicando la "Gunda". Pero después confesó: "Así que tiene poco tofi".

El problema es que en las imágenes se vio como juntó parte de la crema que se le había caído y lo puso sobre la bandeja, por lo que la actriz habría contaminado por completo la tarta.

Luego, volvió a negarle a Damián que no había puesto

"Yo había puesto en la torta, después se me cayó al piso y después junte lo que quedó pegada en la fuente y lo que quedó en la olla", detalló.

La explicación no convenció a Betular, que decidió no probar su plato.

"Me da cosa que no lo crea", expresó con pesar Fontán. "¿Vos jurás que no hay nada del piso en esta torta?" se mostró inquisitivo Germán Martitegui.

No lo probé porque me quedé con la duda. Pero te creo", le dio un voto de confianza el pastelero.

Y luego, Germán le dio una importante lección: "En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Como jefe de cocina tengo que tener confianza ciega en que si les pasa algo no lo van a poner en el plato. Esa es la base en la que un restaurante exitoso funciona".

"Cuando esta relación empieza a tener dudas porque te vieron levantar cosas del piso, ya no podemos funcionar como un grupo. Entonces, no solo hay que ser, sino hay que parecer", reflexionó.

"No me pongo mal, lejos de eso, estoy avergonzada", cerró Claudia.

Mirá la terrible devolución del jurado a la "Gunda", luego de que levantara una crema del piso.