El debut de Cae en la cocina de " MasterChef Celebrity 2" emocionó a muchos ya que el artista argentino se refirió al duro momento que vivió durante la cuarentena en España y recordó que fue él quién se debió encargar de la comida mientras que su pareja salía para trabajar.

Cae habló sobre su participación en el reality gastronómico.

Sin embargo, en diálogo con Catalina Dlugi y más tranquilo que antes, el cantante contó cómo vivió su participación en la competencia y reveló cuál de los tres chefs jurados, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, le provoca más miedo.

“El que más miedo me da porque es muy elegante, pero te pega un hachazo en la cabeza, es Betular, más que Martitegui. Y con el que mejor me llevo es con Donato”, aseguró Cae en La Once Diez.

Los tres jurados del reality gastronómico: Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

“A diferencia de otros realities se juzga la obra de lo que vos hiciste, este año se juega mucho más al error. Se juegan mucho más al imponderable, te juegan mucho más arriba”, agregó sobre el modo de examinación de los jurados.

Además, el participante se refirió a su compañero de camarín, Alex Caniggia: “Alex no habla así en el camarín, es un personaje muy colorido, tiene la experiencia de su propio reality, está haciendo cosas simples y la está clavando en el ángulo. Es un personaje colorido y divertido”.