Tras unas largas vacaciones, Mirtha Legrand retomó su programa con invitados de lujo como Adrián Suar y Moria Casán. Pero a pocos días del debut de los almuerzos, Luciana Salazar canceló su participación y la conductora expresó su disgusto al aire.

La modelo anunció a través de Twitter que no presenciaría la primera "mesaza" del año de la diva y Marcelo Polino ocupó su lugar vacante. Al inicio del ciclo, Mirtha hizo su descargo y no se guardó comentarios en contra de su actitud: "No se deja así a un programa, dos días antes".

.

A la salida del canal, la presentadora de 93 años fue abordada por los medios y en vivo por la pantalla de Crónica HD con "El run run del espectáculo" arremetió: "Es la segunda o tercera vez que me lo hace, es un poco vueltera". Además confió que su nieto y productor del programa, Nacho Viale, está enojado con Luciana.

En el marco del inicio de la 52° temporada de los icónicos almuerzos, Mirtha evaluó que el lanzamiento de este domingo fue "muy positivo, con invitados muy lindos" entre los que se destacaron también Agustina Cherri, Daniel López Rosetti y Marcos Carnevale.

Mirtha Legrand con todos sus invitados.

A lo largo del año, la protagonista de "Los martes, orquídeas" confirmó que una de las posibles figuras que participarán de sus mesas será el presidente Alberto Fernández a quien ya convocó de manera personal.

"Me contó una persona cerca de la presidencia que está muy contento con mi llamado", confesó ante la escucha de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio y detalló que el mandatario le envió un mensaje en el que se comprometió a asistir a su programa "más adelante".

"Alberto me mandó un mensaje diciendo que más adelante sí va a venir, que ahora está más abocado a su tarea", destacó y bromeó: "Está más cerca de venir que Marcelo Tinelli". Fiel a su ideología política, la presentadora descartó una visita de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Consultada por si este sería su último año en pantalla, posó con una sonrisa pícara ante las cámaras y cerró: "Carita de la Legrand".

Mirtha Legrand sobre el Día Internacional de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer, Mirtha Legrand manifestó un importante mensaje acerca de la lucha feminista y sorprendió con sus declaraciones a favor de la reinvindicación femenina.

"La mujer en el mundo está más fuerte que nunca. Hay una reinvindicación, nos respetan más, las obreras ganan un poquito más, lástima que hay muchos femicidios", reflexionó.