Ricardo Fort fue uno de los primeros famosos en Argentina que recurrió a la subrogación de vientre para poder tener a sus hijos, Marta y Felipe, quienes fueron concebidos en Estados Unidos.

Los jóvenes, de 17 años recién cumplidos, brindaron una entrevista a revista Caras y hablaron sobre la posibilidad de conocer a la mujer que donó sus óvulos y a quien los llevó en su vientre durante nueve meses. “No, yo jamás. Considero que padre y madre son quienes te guían. No me importan”, respondió Martita, de forma contundente.

Y continuó sincera: “Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia”. Además, habló de sus deseos de ser madre en un futuro y no descartó la posibilidad de recurrir a la subrogación de vientre, en caso de ser necesario, al igual que su papá.

Además, la heredera del imperio chocolatero se mostró orgullosa del método que escogió su papá para cumplir su deseo: “Papá cumplió su sueño. Él nos quería solo para él y por eso, lo eligió de esa manera".

.

Por otro lado, fue consultada por si tendría hijos a través de esta modalidad. A lo que respondió: “No lo tendría por subrogación porque soy mujer, pero sí me gustaría que lleve mi apellido. No sé qué es lo que va a pasar, porque si bien quiero formar una familia es un plan muy a futuro. Pero tal vez si el tiempo pasa y nadie me interesa, tampoco hay alguien que me interese ahora, sí podría tenerlo de esa forma. No me parece mal. Lo tengo muy naturalizado”.