Cuando todo parecía marchar viento en popa entre Luciana Salazar y Martín Redrado, su relación dio marcha atrás. El economista se mostró con otra mujer en Miami, Estados Unidos y desató la furia de la mediática quien compartió conversaciones que grabó con su ex para comprobar que habían tenido una reconciliación.

Harto de los dichos e injurias de la mamá de Matilda, el ex presidente del Banco Central habló de su vínculo con la modelo y brindó detalles de su intimidad. En un mensaje que Mariano Iúdica compartió en "Polémica en el Bar", Redrado se sinceró.

"Yo también sufro. Estoy dolido por todo lo que dice que no es cierto. Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo y que me trate así es muy injusto y doloroso ", declaró sobre los rumores que aseguraban que era el papá biológico de la menor.

.

"No me quiero enroscar con esto porque Luciana hace un Gran Hermano de temas que deberíamos solucionar en privado", cerró.