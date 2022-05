Luciana Salazar y Martín Redrado se separaron hace cuatro años, pero algo que los mantiene unidos son los escándalos personales entre ellos, principalmente aquellos relacionados con Matilda, la hija de la modelo. Recientemente el ex presidente del Banco Central negó su paternidad, pero en las últimas horas salieron a la luz unos audios dónde expresa su deseo de revincularse con la niña.

.

Estos dichos despertaron la furia de Luciana, quién además de acusar a su ex preja de abuso sexual, estaría planeando una nueva estrategia judicial de meter la figura de padre afín, para tener respaldo a la hora de reclamar.

Mariana Brey compartió esta información en "Socios del espectáculo" y agregó: "Una frase que Redrado habría deslizado en una conversación privada con un grupo de gente es: ‘me parece que Luciana no tiene otra forma de seguir vigente’”

"Ah, lo pone en cuestión mediática", comentó Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por su parte opinó: “Mucha gente dice lo mismo de él, que lo tiene enganchado el conflicto”. “Otra frase que no iba a decir pero que acá va, es que Martín piensa que Luli todavía no encontró reemplazante”, subrayó Brey replicando los dichos del economista.

Martín Redrado habría dicho que Luciana Salazar aún no encontró a su reemplazante.

Ante esto, Paula Varela manifestó su desagrado por esos dichos: "Qué ego él, ¿no? Decir una cosa así, qué machismo y machirulismo…".

Hacia el final, comenzaron a hablar en el piso sobre las apariciones públicas de Redrado con su actual pareja. "Las fotos son del lunes. Desde que salieron los audios, él está encerrado en la casa, no salió en todo el día por lo que pasó ayer", reveló Varela.

"Luciana, y esto es de verdad, porque recibe mucha agresión en redes y después nos asombramos si pasa algo, está en la casa, super triste, no para de llorar muy angustiada. 'Me da asco esto', me dijo hoy. Ella siempre tuvo un perfil bajo. Nunca se le había conocido un hombre. Acá el tema es que está Matilda en el medio, ahí es el lazo que se corta, a ella Redrado no le importa nada”, finalizó la panelista sobre el mal momento que está viviendo la mediática.

Mirá lo que dijeron sobre el presente de Martín Redrado y Luciana Salazar