Las peleas entre Luciana Salazar y Martín Redrado continúan. Primero, la rubia y el economista no llegaron a un acuerdo en la mediación e irán a juicio, luego ella descubrió que su ex le había dado de baja a la tarjeta que mantenía sus óvulos en Estados Unidos y ahora corren rumores sobre que Redrado sería el padre de Matilda.

En "Socios del Espectáculo", indicaron que el expresidente del Banco Central tomó una decisión determinante luego de que fuera relacionado a la nena.

.

Mariana Brey logró comunicarse con él para obtener la palabra más buscada del momento. Sin embargo, recibió un balde de agua fría. "Redrado me dijo que de este tema no va a hablar nunca más. Lo hemos escuchado hablar poco, pero de este tema en particular no va a hablar nunca más".

Por otro lado, Brey, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con Luciana Salazar en "Polino Auténtico", también habló con Fernando Burlando, el abogado de Redrado. "Hablé con Burlando y me dijo: 'Con este tipo de situaciones, el daño que se le hace a Matilda es irreversible'", indicó.

Luciana Salazar habría dicho que Martín Redrado es el padre de Matilda

En "Socios del Espectáculo", Paula Varela contó: "Me dice una persona en quien confío en su palabra, muy cercana de Luciana. 'Sí, (Redrado) es el padre". Además, leyó el mensaje de su fuente: "Me lo confirmó Luli. Me lo contó ella, cara a cara. No creo que me haya mentido".