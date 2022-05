Después que salieran a la luz sorpresivos audios privados entre Luciana Salazar y Martín Redrado, Lulú Sanguinetti se sumó a la polémica y, harta de los dichos de la modelo, salió con los tapones de punta.

"¿Cuánta más locura y maldad podrá manejar? ¡Cuánto despecho por nuestro casamiento!", expresó la empresaria en relación a Luli Salzar al responder en Twitter a una nota de "Socios del Espectáculo" donde hablaban de los escandalosos audios que se filtraron.

Por su parte, el economista también se sumó a las palabras de su pareja y anunció su boda. Mariana Brey fue la que en el ciclo de chimentos confirmó la noticia luego de charlar con el ex presidente del Banco Central.

Redrado planea casarse con Lulú Sanguinetti.

"Me dice y me confirma 'Estamos en planes de casamiento'. Contesta poco y nada pero ahora, para confirmarme el casamiento me dice que 'estamos en eso'", sostuvo la periodista en El Trece.

Pero la reacción de la mamá de Matilda no se hizo esperar y a través de sus historias de Instagram volvió a hacer un furioso descargo. Luego de leer las declaraciones de Sanguinetti en Twitter, expresó: "Lamento que este señor esté llevando esto a un terreno que le encanta. Una pelea entre mujeres de la cual no soy partícipe".

"Una situación más para desvirtuar lo que le hizo y hace a mi hija", describió la mediática. Y cerró convencida contra Martín Redrado: "Triste y violento lo que hace".

¡Mirá el video donde Martín Redrado confirma su casamiento con Lulú Sanguinetti!