Desde su separación, el vínculo entre Luciana Salazar y Martín Redrado está marcado por el enfrentamiento y los cruces mediáticos. La modelo inició acciones legales contra el ex presidente del Banco Central, por no cumplir un acuerdo pactado tiempo atrás. Como si fuera poco, hace algunas semanas apuntó contra su expareja y aseguró: "Nos odia a mí y a mi hija", en referencia a Matilda, la cual tuvo a través de una subrogación de vientre en Estados Unidos.

.

Ahora, el conflicto entre ellos se puso aún más tenso, la mediación judicial que tuvieron durante el jueves no tuvo el resultado que la madre de la menor esperaba. Frente a eso, compartió fuertes posteos en sus historias de Instagram. "Acabo de recibir un mail que me muestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí", escribió Luli en sus historias, sobre los mensajes que recibió con amenazas.

Luciana Salazar aseguró que recibió un mail con amenazas luego de la mediación con Martín Redrado.

Tras el intimidante correo que le llegó, muy consternada, Salazar agregó: "Quisiera encontrar las fuerzas para contar todas las cosas que me guardé tantos años, recordarlas aún me afectan y muchas tienen que ver con la maternidad".

Además, la exparticipante de "ShowMatch: La Academia" aseguró que sus sentimientos son de “tristeza y asco a la vez" y señaló que está preocupada por su seguridad: "Espero que no me pase nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa".

Luciana Salazar está preocupada por su seguridad.

Paula Varela compartió en "Socios del Espectáculo", el supuesto motivo de la furia de Luli contra el economista, que la llevó a hacer el fuerte descargo en sus redes. "Redrado mantenía en Estados Unidos, los óvulos que Luciana había dejado guardados para tener futuros hijos. Luciana tenía ganas darle un hermanito a Matilda. A Luciana le llegó un mail de la clínica de fertilidad de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de crédito fue cancelada. Esto dejaría inhabitada la posibilidad de volver a ser madre", indicó la panelista sobre el escándalo.