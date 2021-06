En las semana de las imitaciones en "La Academia de ShowMatch", Romina Richi sorprendió al personificar a su ex pareja, padre de una de sus hijas, Fito Páez. Pero tras su participación, se supo que Martín Bossi la ayudó a preparar su show y comenzó a rumorearse que estarían saliendo.

Tras lucirse como Fito, le preguntaron a Romina por qué había acudido al imitador para que la aconseje, y dejó al descubierto algo que parecía ser un secreto.

"¿Martín Bossi fue tu coach? ¿Por qué fue Martín Bossi y no Fito Páez, que lo tenés más cerca?", le consultó Ángel de Brito.

La actriz no pudo ocultar su sorpresa pero aprovechó el personaje para hacer un chiste. "Bueno... aprovechan con la máscara y con humor para no contestar", dijo el periodista muy molesto.

Luego trascendió que la actriz conoció al humorista en los pasillos de los estudios de Don Torcuato, desde donde sale al aire el programa de Marcelo Tinelli.

En Mitre Live dieron detalles del "flechazo" y contaron que los artistas empezaron a mensajearse y allí fue que ella le pidió ayuda para la imitación.

Pero ahora Bossi quiso aclarar todo y desmintió el rumor: "No hay nada más noventoso que desmentir un romance", comenzó diciendo al portal PrimiciasYa.

Y luego detalló: "Ella es mi amiga hace más de 15 años. En 20 años de carrera he fomentado lindas amistades en el medio, no tantas, y con mujeres también. Y no todo lo que pasa entre un hombre y una mujer tiene que ver con el sexo o con la pareja".

"Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Tenemos una relación profunda y hermosa. Somos familia. Amo a sus hijos", declaró.

Y cerró: "Le estuve dando una mano con la imitación de Fito Páez, comemos juntos, ella viene a casa y yo voy a la suya. Somos amigos de corazón. Igual agradezco que me vinculen con alguien tan lindo como ella. Romi está teniendo un momento lindo en televisión, el otro día le mostró a todo el país lo talentosa que es".