Desde que comenzó la cuarentena por el Covid-19, el mundo cambió y nuestro país no fue la excepción. Para prevenir el contagio, se prohibieron las reuniones sociales y todo tipo de contacto entre personas no convivientes, algo que perjudicó específicamente a las personas solteras.

Uno de ellos es Martín Bossi, que en una entrevista contó cómo se vio afectada su vida sexual debido al distanciamiento. "Llevo 140 días sin tener relaciones, la pandemia me agarró muy solo. Para mi intimidad usé la imaginación a full. Si vuelve otra pandemia me caso, no quiero estar solo”, expresó en “ Intrusos” el martes por la tarde.

Cuando le consultaron si había encontrado algún tipo de sustitución para la falta de sexo, confesó: “Sin tener sexo virtual tampoco, en un momento pensé, pero dije: no da. El tema es que te ves vos, no me excita. Y aparte les tengo miedo a ustedes (los periodistas de espectáculos)".

Luego, contó que para una próxima cuarentena, se prepararía: “Armo una familia. Son meses que estuve muy solo. Tomé café por Zoom con Claudio Salomone. Pero yo apoyo a Horacio Rodríguez Larreta y a Alberto Fernández que nos dijeron que no podemos salir ni vernos con gente”.

Por su fama de galán y su estado civíl, siempre aparecen rumores sobre los romances de Martín. Entre los últimos, se nombró a Eleonora Wexler y a Juana Viale. Sobre la nieta de Mirtha Legrand, que lo tuvo al imitador como invitado el fin de semana, sostuvo que si bien existe amor, nunca pasó nada físico con ella: “No tuve algo carnal con ella. Somos amigos y nos amamos. Nos conocimos en Uruguay, en una gira, y dormimos en un hotel en la misma cama y no tuvimos sexo”.

