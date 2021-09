La expareja de Cinthia Fernández, Martín Baclini, anunció que finalizará sus estudios secundarios. En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Baclini reveló que está muy contento por la decisión de completar la currícula.

"Hace una semana llamé al preceptor para decirle que quiero terminar. Pero con este lío del coronavirus y todo no me avisó nada. Quiero terminar. Osvaldito Gallardo, te nombro para que me ayudes. Me dijo que me iba a averiguar a ver si estaban rindiendo online. Pero yo no quiero hacerlo virtual. Si no la aprendí presencial, imaginate por zoom. Cómo voy a aprender física así", comenzó diciendo el empresario rosarino.

.

"Quiero ir, rendir y que me den la nota que me merezca. Me lo imagino lindo volver al colegio donde uno ha pasado alegrías y tristezas. Todas las etapas que vivo, lo hago intensamente. Todo lo hago con amor y respeto. La única profesora que estaba cuando era alumno murió hace poco. No quedó nadie lamentablemente. Yo debo dos materias. Creo que es física de cuarto y quinto. No me gustaba, no hay dudas. Y creo que debo gimnasia, pero esa es de vago. Con todo lo que hago, rindo gimnasia al toque", indicó.

Baclini junto a Cinthia y sus hijas.

Recientemente, Cinthia Fernández compartió en su cuenta de Instagram que Baclini se había quedado a dormir en su casa para visitar a sus hijas, Bella, Charis y Francesca. Además, lo mostró durmiendo plácidamente y roncando. "Chicos, lo que ronca este chabón. ¿Escuchan? (…) Encima se durmieron todas no sé ni cómo tan temprano. Y yo con esta máquina de emitir sonidos. No es normal. No me deja dormir, yo no puedo creer esto. Menos mal que me separé a tiempo", expresó.