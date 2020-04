Tras su ruptura con Cinthia Fernández, Martín Baclini volvió a encontrar el amor en manos de Agustina Agazzani, la ex de Gastón Soffritti y Agustín Bernasconi. Si bien el empresario rosarino reconoce que su nuevo romance lleva poco tiempo, está esperanzado e ilusionado: "Le veo un futuro muy lindo a esta relación. Súper lindo".

"Nos estamos conociendo. Puedo decir que estamos muy bien y que es una mujer que me da mucha alegría. Nos hacemos muy bien, pero nos conocemos muy poco", indicó en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana” luego de que Ángel de Brito le preguntara si estaba enamorado.

A su vez, el conductor de la farándula argentina le consultó cómo sobrellevaba Agazzani la cuarentena obligatoria. Al respecto Baclini advirtió: "Agustina está súper bien, en su casa y hablamos todos los días. Ella está con Lolito, su perrito. Está muy contenta. Es muy linda mujer".

Por su parte, Mariana Brey le aconsejó a Martín que se cuide para evitar que la modelo lo utilice mediáticamente. No obstante, eso al ex de Fernández no le preocupa: "Es muy buena gente, es un ser divino. Olvídense de que me vaya a usar. Ya la van a conocer".

Martín Baclini y Agustina Agazzani fueron convocados para participar en el “Súper Bailando 2020”, pero con el avance del coronavirus debieron suspender sus ensayos. "Con Agustina somos dos personas que no bailamos bien, pero quizá tengamos una linda conexión e igual podamos generar cosas lindas. Qué sé yo", concluyó. ¿Podrán llegar a la final del certamen?