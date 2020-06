Martín Baclini protagonizó un nuevo escándalo en una clínica. El empresario rosarino se hizo conocido por tener un polémico romance con Cinthia Fernández. Pero ahora quedó en el ojo de la tormenta porque se fugó de un quirófano mientras esperaba a ser operado por una hernia inguinal.

Así lo informó este martes por la mañana Ángel de Brito en su ciclo televisivo: "Un famoso que se iba a operar se fugó del quirófano. Tenía una lesión compleja, una hernia. Se fue por algo que pasó en la clínica".

Además, Andrea Taboada brindó más detalles del hecho y advirtió: "Tenía una hernia inguinal. Comenzaron a ponerle las agujas, no le encontraban la vena, sintió mucho dolor y prefirió parar todo. Plantó la operación y se fue. Se quería operar ahora para tener tiempo de recuperación para el Bailando".

El mediático se iba a operar de una hernia.

No obstante, Mariana Brey brindó una versión distinta a la de su compañera. "Me cuentan que armó un escándalo. Se rompió la vía del suero, lo cual le dio mucho dolor y armó un escándalo. Fue patético el quilombo que armó, me dicen de la clínica", manifestó.

Por su parte, Baclini utilizó sus redes sociales para agradecer a la clínica en donde se atendió. "Muchas gracias por la dedicación y la buena onda de ayer", remarcó el ex de la bailarina. De esta manera da por sentado que finalmente pudo intervenirse quirúrgicamente.