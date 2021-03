Marta y Felipe, los mellizos hijos de Ricardo Fort, visitaron el piso de Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon en América TV y sorprendieron con sus declaraciones, su simpatía y honestidad.

El conductor les consultó a quién preferían: a Virginia Gallardo, ex novia de su padre, o a Rocío Marengo, quien está en pareja con Eduardo, hermano del empresario fallecido.

La respuesta tuvo un denominador común con respecto a las relaciones de su padre con sus novias.

.

"No la vi mucho después del fallecimiento de mi padre, pero me ayudó mucho para preparar mi fiesta de 15. Es una de las pocas de las que no tenemos malos recuerdos", detalló Marta sobre Gallardo. "Virginia es genia", agregó Felipe.