Tras comenzar una nueva vida de soltero luego de separarse de Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo salió al ruedo y se lo vio disfrutar de la noche en Miami. Incluso, a través de las redes sociales se viralizaron imágenes del exfutbolista en un boliche del que se fue acompañado de una joven.

Pero aquella misma noche el músico se cruzó a Marta Fort y se acercó para hablarle. Sin embargo, la reacción de la joven de 17 años fue otra. Según reveló Gudo Záffora en "Es por Ahí", la hija de Ricardo Fort tuvo una actitud reacia con Osvaldo. Al respecto advirtió: "Él se acercó a la mesa de Marta y le empezó a hablar. Marta lo trataba bien, pero lo miraba como diciendo 'no tengo interés en conocer a este tipo. No sé quién es'".

"Esto es exclusivo, palabra de Marta Fort: 'Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién es el viejo ese'", continuó el periodista mientras reproducía los dichos de la adolescente.

.

Por último, citó: "¡Yo estaba con mis amigos, disfrutando. Fui al boliche para otra cosa. Estoy acá de vacaciones'".