El hombre que volvió a encender la polémica sobre la paternidad de ciertas figuras de la farándula argentina es Juan Carlos Bakker, quien le dio dinero a su hija para comprar a una beba de 15 días a una pareja a través de Facebook.

Bakker habló este viernes en "Nosotros a la mañana" ya que su hija Sofía Bakker se encuentra detenida. Desesperado, brindó una entrevista con el ciclo de El Trece para defender a su hija y la forma en la que decidió ser madre.

Cuando Agustina Kämpfer, panelista del programa, le preguntó si ella había tenido problemas para adoptar un niño por estar soltera, el hombre respondió: “No, nunca le pregunté, qué sé yo”. No obstante, su respuesta no terminó ahí y agregó sin filtro: “Pero hay parejas de gays que han adoptado, los veo en la televisión. Son gays y han adoptado”.

Y eso no fue todo. También disparó contra los famosos que se convirtieron en padres a través de la subrogación de vientre en el exterior. Picante, nombró a Marley y Flavio Mendoza al aire con lo que generó un clima muy tenso.

“¿Cómo tienen chicos todos esos famosos? Porque tienen plata. Nadie les dice nada. Como Flavio Mendoza y Marley, que andan en la televisión diciendo 'tengo un chico'. No sé de dónde lo sacaron, pagaron cinco millones”, arremetió haciendo referencia a Mirko, el hijo del conductor de "Por el mundo", y Dionisio, el pequeño del coreógrafo.

“A esos nadie les dicen nada, ustedes no les dicen nada. ¿Por qué no los entrevistan a ellos? Dicen 'usted robó, pagó'. Ellos sí pagaron, yo no tengo el dinero para pagar, le mandábamos lo que podíamos, lo que juntábamos”, cerró lapidario.

Recordemos que tiempo atrás Antonio Gasalla también había sostenido dichos similares a Bakker, las cuales fueron fuertemente repudiadas. En su momento, Luciana Salazar fue una de las que salió a bancar a Mendoza y a defenestrar a Gasalla por sus dichos.