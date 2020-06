"Ojalá salga pronto la vacuna, para evitar pasar la angustia que hoy viven muchos padres subrogantes, de no poder ir a buscar a sus hijos. Además, quiero tener una charla con la misma donante de óvulos rusa- 'la mamá biológica de mi hijo', como suelen decir- para ver si puede y tiene ganas de ayudarme a traer al mundo al hermano o la hermana de Mirko", contó Marley en la tapa de la revista Gente.

El conductor también habló sobre las críticas que recibe cuando hace su programa desde la casa de los famosos. "No hay compañía más obsesiva con la seguridad que Viacom. Existe una persona experta en seguridad e higiene responsable de chequear la situación durante el aire y me alerta por el auricular ante cualquier error. Cuando le paso el micrófono a alguna figura, en el momento en que me lo devuelven me avisa: Urgente alcohol o Cuidado, más distancia entre ustedes, por ejemplo", señaló. "Con el protocolo tan bien trazado con el que trabajamos es casi imposible el contagio".

Respecto de las críticas y los comentarios, asegura: "Casualmente se dan cuando se abre la competencia entre los canales con la llegada de un ciclo nuevo. Ahí se inician disparos para cualquier lado. Pero en el supermercado la gente agradece las risas entre tanta información desoladora. Las críticas mediáticas nunca me afectaron ni me afectarán".