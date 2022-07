" La Voz Argentina" atraviesa las batallas, por lo que los participantes pasan momentos de gran tensión para intentar quedarse en la competencia de Telefe. Esto no impide que se vivan divertidos segmentos, principalmente por parte de Marley y los jurados del reality de canto.

Tras la participación de Estef Figueroa e Iván Papetti, Lali Espósito tuvo que tomar la complicada decisión de permitir que uno solo avance. Si bien optó por quedarse con el primer participante mencionado, Soledad Pastorutti robó a Papetti por lo que ambos avanzaron de etapa.

.

Lo curioso llegó por parte del conductor, quien aprovechó una intervención de Lali Espósito para dejar un chiste que se viralizó en pocos minutos. "Me voy a parar porque lo merecen, no es tanto igual pero es un lindo gesto", comentó la actriz entre risas ante la mirada de los integrantes de su equipo.

Lali Espósito protagonizó un divertido momento en " La Voz Argentina".

Fiel a su estilo, Marley comentó: "Bueno, parate. Dale", mientras observaba a su amiga de pie en su pupitre. Claro que no dejó que tenga la última palabra y la actriz respondió: "Por lo menos yo no me choco con todas las cosas cuando camino".