El pequeño Mirko es uno de los niños más queridos en el mundo de las redes y los usuarios acompañan su rápido crecimiento a través de las publicaciones que comparte de su día a día junto a su padre, Marley.

El nene de tres años llegó al mundo gracias a la subrogación de vientre en Estados Unidos y desde su primer día de vida se convirtió en una estrella digital, tanto es así que en 2019 se ganó el Martín Fierro de oro como "El influencer del año".

.

Pero algunas anécdotas de su vida privada quedan en la intimidad, ya que no todo es compartido en sus perfiles sociales. Sin embargo, Marley sorprendió con un dato revelador al contar que su hijo sintió curiosidad por su madre biológica.

Fue cuando Nancy Pazos le preguntó en "Flor de Equipo" si Mirko había preguntado por su mamá y el conductor detalló: "Sí, fue hace un montón en una clase de gimnasia por zoom del jardín".

Marley y Mirko, cómplices

"Estábamos corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: 'Pídanle almohadones a mamá y papá', y él me miro y me dijo: '¿Y mamá?'", recordó el histriónico presentador. Y también contó cuál fue su respuesta: "Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: 'Ah, ok', y siguió con la clase".

En ese sentido aseguró que su reacción ante la consulta de su hijo fue completamente natural y contó que no tenía una respuesta ensayada. "Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando y de acuerdo a su edad", expresó.