Con motivo del aniversario por los 20 años de "Perros de la Calle", Mario Pergolini estuvo como invitado en el clásico programa radial de Andy Kusnetzoff. En la charla, ambos recordaron momentos y episodios inéditos de su carrera, disputas mediáticas e incluso épocas en las que el exconcudctor de "CQC" estuvo enemistado con Kusnetzoff y otros colegas.

.

En ese sentido, el conductor de "PH: Podemos hablar", le preguntó si su forma de ser tiene algo que ver con lo que fue su historia familiar. En algunas ocasiones del pasado, Pergolini comentó que su relación con su padre no era la mejor, por lo tanto respondió: “No, la verdad que no...”. Ante su risa nerviosa e incomodidad, Andy quiso profundizar en el tema y mencionó un momento que comprueba el complicado vínculo que tenía el empresario con su padre.

“Viene un chabón alto, dos metros, flaco, fumando, ojos claros. Me dice: ‘Vos sos Andy... Escuchame: quiero ver a Mario’. Y yo le digo: ‘No está'. Me contestó: ‘Soy el papá'. Fue en el año 2001. Para mí era tabú, no se hablaba del tema, él contaba en entrevistas que se llevaba mal... ¿Qué hago con esto? Yo me sentía responsable, él encima no estaba...”, recordó.

Mario Pergolini comentó que no le produjo nada la muerte de su padre.

Luego, el dueño de Vorterix hizo un anuncio que sorprendió a todos: "Murió mi papá, Andy, te quiero decir...”. Al principio explicó esto ocurrió hace poco y cuando le preguntaron qué sintió al respecto su respuesta fue contundente: “No, no me causó nada... Contado así suena como muy frío, pero no es exactamente así. Mi hermana lo seguía viendo y le dije: ‘Mirá, si algún día pasa eso y necesitás ayuda, yo voy a estar’”.

“¿Y la ayudaste?”, consultó Andy, a lo que Mario contestó: “Sí, claro, claro... A ella, no a él".

Así volvió a destacar que el deceso de su progenitor no le produjo nada, pero que fue una situación delicada a nivel emocional. "Te ponés a hablar con tu hermana, tuvimos que ver el departamento... En algún momento tenés algo, obvio. Mucha gente te dice: ‘Vas a ver que si no lo arreglás, te va a quedar algo pendiente’. En terapia es algo que charlás. Pero yo lo solucioné por otro lado, creo que lo solucioné con él. Lo había arreglado hace mucho tiempo”, concluyó.