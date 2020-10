Los lazos entre hermanos suelen ser muy fuertes y en ocasiones ascienden a un plano espiritual. Es lo que sucede con Mario Pasik, que en una entrevista contó que está en contacto con su hermano fallecido, Salo.

El actor, reconocido por sus papeles de villano en varias telenovelas argentinas, suele recordar a Salo Pasik, quien también se dedicaba a la actuación y se hizo popular en la década del 90.

Pero en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live“, Mario contó con alegría y asombro las señales que recibe de su familiar, entendiendo que lo acompaña a cada lugar al que va.

“Lo tengo a Salo conmigo. No es que me ponga a hablar con él pero de alguna manera es un diálogo que se modifica. No hemos tenido a lo largo de la vida una relación de enfrentamiento pero teníamos distintos grupos de pertenencia. Y hemos trabajado mucho juntos”, comenzó hablando sobre el vínculo que los unía.

Salo era mayor y era hijo de otra madre, por lo que ambos artistas vivieron infancias diferentes. Y a pesar de ello, lograron afianzar su amor por el otro y su relación fue más estrecha cuando murió la madre de Mario: “Sumó una más alta presencia esa hermandad cuando mi mamá empezó a despedirse. Coincidíamos. Esto fue a los años del fallecimiento de mi padre. Tuvimos oportunidad de tener charlas para poder hacer balances e intercambios de figuritas”.

Salo falleció en enero de 2017, causando un inmenso dolor en su hermano. Pero hoy lo recuerda con alegría y relató una experiencia que ejempificó cuán unidos están: “Uno toma cosas que son llamativas. Una vez me pasó en la calle, yo estaba haciendo una obra. En la esquina del teatro había un café. Y yendo hacia ahí me paró una persona que vendía películas. Me dijo que veía mis novelas. Me felicitó por mi trabajo. Y al minuto me estaba hablando de Salo pero mucho me hablaba de él".

"Yo la miraba. Me dijo que le había hecho bien escuchar un par de reportajes míos donde hablé de mi hermano. Él había estado en la India y era seguidor de Sai Baba. Y a la mujer le había afectado mucho y le había hecho bien verlo. Después de quince minutos que esta mujer me hablaba, empecé a mirar para arribar y dije ´estás´“, relató visiblemente emocionado.

Luego cerró con una reflexión: “Son esas maneras y esas formas. Además, la coincidencia de estar trabajando de lo mismo. Si hablo con vos y habló de Salo no hablo de un hermano que no conocen la cara. Despertó mucho afecto y admiración. Me encuentro permanentemente con él. En este reportaje por ejemplo. Es inevitable y maravilloso también”.

