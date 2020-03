Entre Mario Massaccesi y Mirtha Legrand no hay buena onda. Es que el periodista visitó la mesa de la Chiqui el año pasado y ésta le hizo una terrible pregunta: "¿fuiste violado?". Con la calma que lo caracteriza, el comunicador no respondió su consulta y optó por el silencio.

El tiempo pasó y parece que Massaccesi no se olvida del incómodo momento. Tanto es así que volvió a referirse sobre este episodio en una entrevista que retomaron en " Intrusos". "Tuve una abuela muy jodida que era una vieja muy crápula que metía la frase '¿y vos nene para cuándo?' en la mesa familiar, a lo Mirtha Legrand, cuando todos se callaban, para que vos te atragantes con la comida y no la pasaras bien", disparó comparando a su supuesta abuela con la diva de los almuerzos. ¡Lapidario!

.

Además, explicó qué aprendió luego de vivir esa situación y cuál es el mensaje que quiere dejar al respecto. "Tenía claro lo que no iba a decir, lo que no pensé es que ella iba a ser tan directa con la pregunta. Siempre de la bosta hago abono. Si la persona afectada no quiere hablar debe ser respetado. El incomodado fui yo. Que haya quedado eso fue una enseñanza", aseguró en diálogo con el ciclo radial "El show del espectáculo", conducido por Ulises Jaitt en la AM 1300 "La Salada".