A casi un mes de su separación de Benjamín Vicuña, la China Suárez la está pasando bárbaro en España, país europeo al que viajó para grabar una película junto a Álvaro Morte, "El Profesor" de "La Casa de Papel", y varias pistan indican que la actriz estaría muy cerca del actor Mario Casas.

Rodrigo Lussich fue el primero en notar que, como muchos romances en la actualidad, los actores intercambiaron algunos "me gusta" en Instagram aunque no se siguen, lo que significa que la ex intéprete de "Casi Ángeles" y el galán español se "stalkearon".

.

“El que le está poniendo muchos likes a ella es un depredador serial español… Mario Casas. Es el sex symbol de España. Si él la likea es porque hubo privado. Es un ‘chinguenguencha’. Todas las conclusiones son que la China la está pasando bomba y que la separación no le hizo mella”, aseguró el conductor de "Intrusos".Sin embargo, todos en el programa de chimentos estallaron de la risa al ver que no fue el español quien le dio "me gusta", sino que fue todo el accionar de la China: “Ella es la depredadora. Ella va a España y lo ve a Mario Casas medio en pelotas y le da like”.

.