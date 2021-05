En medio de la causa por la muerte de Diego Maradona, Leopoldo Luque fue invitado a la mesa de Juana Viale y dio que hablar tras compartir algunas inesperadas declaraciones sobre el momento que está viviendo después de que se cambiara la carátula del caso de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual.

Junto a Waldo Wolff, el doctor Gonzalo Pérez Marc y El Rifle Varela, el neurocirujano expresó: “Es difícil. Uno trata de entender los fundamentos. Honestamente no lo encuentro. Lo que sí en cierto modo disminuye, la ansiedad y la tristeza es que es etapa de acusación”. Además, agregó que no era el médico de cabecera de Maradona, sino que “el médico de confianza”.

Respecto los polémicos audios difundidos, aseguró que “la frase ‘el gordo se va a caga... muriendo’ está descontextualizada". "Es muy feo. Pedí disculpas. Me arrepiento. Era camino a verlo a en el momento que me habían avisado que hacía treinta minutos que estaban masajeándolo”, indicó.

Luque en la mesa de Mirtha Legrand conducida por Juana Viale.

Un día después, Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, estuvo en contacto con Fernando Piaggio y el equipo de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y apuntó duramente contra el neurocirujano.

"Me da mucha pena escucharlo y cómo le mintió a todos los argentinos en muchas cosas que dijo (en el programa de Mirtha Legrand). La ley le permite a los imputados mentir en el acto de indagatoria porque mentir es un acto de defensa. El puede mentir para defenderse. A mí lo que me duele es que salga en los medios de comunicación a mentirle a todos los que quieren a Diego", comenzó el letrado.

.

"Tiene un grado de cinismo increíble. Están los audios de él en los que dice que la clínica cumplió su plazo y lo externó. La clínica nunca dijo eso. La Clínica de Olivos dijo que por su operación de la cabeza estaba en condiciones de irse cuatro días antes. Maxi Pomargo le pidió que haga lo posible para retenerlo porque si se iba a la casa de Gianinna Maradona, lo perdían y perdían la plata. Si quería estar adentro del círculo tenía que retenerlo. Y Luque dijo ´Voy a hacer lo posible´", agregó sobre el terrible complot contra la familia del astro.

"Luque ya debería estar detenido", aseguró Mario Baudry.

"Anoche reconoció por segunda vez que no lo operó, que el estaba en la caja de herramientas, y argumentó que solo estaba ahí porque eran suyas. Yo fui el primero en decir que no lo había operado y me trató de mafioso, mentiroso y que estaba tratando de imponer cosas que no eran", explicó con sorpresa.

"El doctor Luque rompió el secreto profesional en el programa de Mirtha y reveló hechos que él tuvo por su profesión de médico en lo de Diego. Eso es un tema grave. Tiene ausencia de responsabilidad profesional y el colegio de médicos en el que esté matriculado tiene que tomar acciones por su conducta. Luque ya debería estar detenido", cerró con firmeza en Crónica HD.