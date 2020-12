Luego de más de un mes de la muerte de Diego Maradona, la batalla judicial por su herencia mantiene en vilo a sus hijos, hermanas y hasta a su abogado, Matías Morla. Pero Mario Baudry, adelantó que en nombre de Dieguito Fernando irá por todo y hasta aseguró que someterá a juicio al letrado del Diez si fuera necesario.

Luego de que el hijo menor del astro del fútbol recibiera una carta documento desde el estudio de Morla, el apoderado del pequeño habló sobre las polémicas alrededor de la marca del ex DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

.

"Escuché a Morla y pedí que le manden una carta documento al intendente de Esquina para que no pueda usar la marca Maradona por decisión de los herederos. Le dio el uso a la municipalidad, cosa que no puede. Eso no se puede, iniciaremos los juicios contra la municipalidad de ser necesario. De lo que dijo Morla no voy a opinar porque no me parece prudente”, disparó en comunicación con "Los Ángeles de la Mañana".

Además aseguró que el abogado "aduce que las marcas están en una empresa que es de él". Pero advirtió: "Usemos el sentido común, que el derecho es así. Morla es el apoderado de Diego, con lo cual yo le saco los bienes a Diego y los pongo a mi nombre. ¿Eso está bien o está mal para la ley? Él es apoderado, no socio, tendría que haber renunciado al poder. Son dos cosas distintas".

Incluso aclaró que "una cosa es Morla y otra son las hermanas de Diego. Los papeles de los que se habla no están presentados en la sucesión y no se los dieron a Sebastián Baglietto". "Una vez que se presenten los papeles, si la última voluntad de Diego fue compartir con sus hermanas, sin afectar la legítima herencia, se va a respetar", manifestó el también novio de Verónica Ojeda.

Sobre si los hijos del Diez podrían reclamar la recuperación de la marca de su padre, el abogado fue preciso: "No solo le vamos a sacar la marca Maradona, lo vamos a enjuiciar para que la devuelva y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Entendemos que hubo un abuso de su poder como apoderado para cederse las marcas".