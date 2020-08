En 2014, Mirtha Legrand lanzó un lapidario mensaje contra Marina Calabró, quien en ese momento trabajaba como panelista de "Intrusos": "Marina es malísima. Habla mal de todo el mundo. Profesora, economista y terminó haciendo chimentos".

Desde aquella declaración, el vínculo entre Marina y Mirtha se rompió por completo. Al ser consultada por si iría al programa de la diva, que actualmente conduce su nieta Juana Viale, contestó: “Creo que no me invitaría. Me parece que el enojo de Mirtha conmigo tiene que ver más con Juana que con ella. Porque si bien Mirtha marcó cosas que yo dije sobre ella que no le gustaron, me parece que lo que más le dolió de mi parte fueron ciertas críticas profesionales que hice sobre el trabajo de Juana".

En cuanto a qué críticas hace referencia, explicó: "Si me preguntás por el trabajo de Juana en Edha, es horrible; pero este año, en el programa de Mirtha, es una revelación”.

Luego sobre la "Chiqui" expresó: “Siento que esa relación con Mirtha no tiene vuelta atrás. De mi parte tiene toda mi admiración y el cariño porque a mí me alcanza con que mi viejo la haya querido como la quiso. Pero yo ya sé que ahí hay algo que…”. Y concluyó en diálogo con Clarín: “Ella no tiene cariño por mí”.