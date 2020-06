Luego de que Cristina Pérez y Rodolfo Barili mostraran en vivo los resultados de sus test de coronavirus, se generó un gran revuelo en las redes y en la farándula argentina.

"No detectable es el resultado. Lo quiero contar porque estoy viendo por primera vez el resultado de un hisopado. Estamos muy contentos, no tenemos Covid-19", aseguró la conductora mostrando el estudio del hisopado que debieron hacerse tras los casos positivos en "El Precio Justo".

Una de las personas que más criticó a los periodistas fue Marina Calabró, quien cuestionó sin piedad: "¿Por qué lo hicieron si no habían contactos estrechos que hubieran dado positivo? ¿Por qué tan rápido el resultado? ¿Por qué especular con comunicarlo en televisión cuando era obvio, y es clarísimo que lo tenían desde antes porque sino, no se hubiera expuesto a semejante tensión? ¿Qué hubiera pasado si alguno hubiera dado positivo? Es un escándalo total".

Y continuó en su programa " Confrontados": "¿No es engañar a la audiencia? Tratar de hacerle creer a la audiencia que te está viendo, que en ese momento te estás enterando de un test que seguro sabías de antemano?".

"Me parece que el límite es que si un canal no preserva su horario central de noticias, ¿qué preserva? Si no nos importa la credibilidad de aquellos que nos cuentan lo que pasa en el día a día de la Argentina en el contexto de una pandemia, ¿qué es lo que nos importa? ¿No hay límite?", concluyó furiosa contra Barili y Pérez.