El primer programa de "TV Nostra", ciclo de Jorge Rial, tuvo muchas expectivas por su primer entrevistado: Matías Morla. Si bien ese día logró buenos números de audiencia, con el correr de la semana el rating fue descendiendo.

El ciclo del periodista es uno de los menos vistos en su franja y también del canal América. Sin embargo, Jorge Rial lo defendió y lanzó irónico en Twitter: "En redes, ´TV Nostra´ la rompe. Segunda semana de ser el programa con más menciones de America TV y segundo en la televisión argentina. ¡Somos los campeones morales de Tuiter!".

A raíz de las críticas que recibió el mismo en las redes, Marina Calabró analizó la situación actual de la televisión: "Nos toca una TV difícil con Masterchef Celebrity 2 y Doctor Milagro. Y me parece que está bueno, una TV competitiva y de un público exigente".

Y luego, la panelista de "TV Nostra" reconoció que cuesta posicionar un nuevo ciclo en la pantalla chica. "No conozco otra TV que no sea la de remar. Siempre hay una competencia y me parece que cada uno, en su liga y su medida, tomando en cuenta la competencia directa, todos remamos", concluyó en diálogo con "Por si las moscas" en La Once Diez.