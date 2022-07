Marina Calabró fue como invitada a "PH (Podemos Hablar)" en 2018 y desde ese entonces no volvió más. La periodista declaró su disgusto con la producción del ciclo como con Andy Kusnetzoff por seleccionar a los famosos como "invitados de relleno" y en "Lanata sin Filtro" disparó, en más de una ocasión, por la forma en la que exponen las historias de las celebridades.

En los últimos días la panelista de radio Mitre dijo que la "maldad que manejan en la producción de PH no tiene nombre" y hasta sentenció contra el presentador: "El otro día, Andy comentó una noticia de Camilo y Evaluna y decía: ‘Bueno, sé que esta semana, Camilo dijo...’, dale, Andy, no te hagas el que no consumís chimentos, si hacés un programa de chimentos. Viene LAM, Socios del espectáculo y PH".

Tras sus dichos, "Intrusos" fue a buscar la palabra de la comunicadora y le consultó por "los invitados de primera y los de relleno". "Yo soy relleno a mucho honra. He remado toda mi vida, así que prefiero ser relleno a tener otro tipo de lugar. Ser sommelier de invitados y hacer trascender que para vos hay invitados de segunda e invitados de primera, me parece de mega cuarta", lanzó sin filtro.

Fue en ese entonces cuando lanzó con ironía sobre el ex notero de "CQC": "Él nunca fue cronista, nunca hizo la calle. Nunca abordó con cámara abierta a nadie. Nunca hizo una pregunta incómoda. Eso no lo hizo, entonces no lo acepta para él; no hagas lo que no te gusta que a tí te hagan, ¿no? A él le encanta el espectáculo. Él quiere hacer Intrusos. Todo grabado, obvio, te grabamos y editamos todo porque no corremos ningún riesgo. Lo que no convence lo mandamos a sacar".

Marina Calabró fue en 2018 a "Podemos Hablar".

"¡No volvería ni loca! ¿A que caten mi invitación? ¿A que me digan invitada de segunda? Dijeron no sé que cuestión de que ‘no habla de su hermana’, si hablé toda la nota de mi hermana", soltó indignada.

"Le ponés toda la onda y después sos invitada de cuarta, así que ni loca voy. Me molestó un poco esto de la producción de andar filtrando cuestiones o andar catando invitaciones, pero también lo entiendo, estarán dolidos por algún comentario y se la cobran así, pero me parece que no le hacen un favor al conductor", concluyó Calabró.

Video: Marina Calabró destrozó a "PH (Podemos Hablar)" y lanzó un irónico comentario contra Andy Kusnetzoff