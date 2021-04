@VivianaRomano

La hija menor de Juan Carlos Calabró y Coca nació el 13 de diciembre de 1973. Estudió la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Belgrano, obtuvo una maestría en Economía y un posgrado en Conducción Política. Al poco tiempo de egresar, a fines de los 90, fue invitada por Daniel Hadad a participar en radio para ser columnista, y así el periodismo se convirtió en su medio de vida. A los 17 años debutó en "Nuevediario" y aportó sus conocimientos en gran cantidad de magazines y programas de espectáculos. De fuertes convicciones, siempre fija postura, inclusive al tener que hablar de su ex cuñado, Fabián Rossi, cuando fue condenado a cinco años de prisión por la causa de la ruta del dinero K. "La Justicia lo condenó, yo no hablo con él desde 2013".

El presente profesional de la hermana de Iliana la encuentra como panelista de "TV Nostra", el programa de Jorge Rial, y en radio Mitre con Jorge Lanata. En lo personal, es mamá de Mía y tiene una excelente relación con sus dos sobrinos, Stéfano y Nicolás; y en cada reportaje inevitablemente recuerda a su padre, el "Cala", como lo llamaban en la intimidad, un actor de raza, popular y querido.

Marina Calabró en sus comienzos.

POR AQUÍ Y ALLÁ

Tuvo la oportunidad de trabajar como panelista en "Hechiceras del espectáculo", "Fama y poder", "Infama", "Intrusos" y "El diario de Mariana", y fue la elegida de Canal 9 para conducir "Confrontados". Trabajó con periodistas como Guillermo Blanc, Santiago del Moro, Rodrigo Lussich y Mariana Fabbiani. También con Ricardo Fort en "Fort Night show", en 2012. En 2007 participó en "Patinando por un sueño", conducido por Marcelo Tinelli. Admite que chequea varias veces las informaciones que le llegan, "pero si es de una fuente cercanísima, confío, aunque detesto la desmentida. No me gusta que me pase. Aunque esa información no implique el destino del país, hago como que sí y me considero muy funcional al conductor del programa para el cual trabajo".

En el espectáculo encontró su lugar.

PAPÁ LA AYUDABA

Siempre que habla de Juan Carlos Calabró se emociona: "Extraño todo, sus llamados después del programa para felicitar o criticar. Era un solucionador, podías ir con cualquier problema y, si podía, te ayudaba. No quería que criticara a Mirtha Legrand, era su obsesión, siempre llamaba para defenderla. Extraño eso y mucho más".

Sus looks han ido variando con los años.

SU LOOK SEXY

Marina pegó el volantazo de la actualidad política a la del espectáculo cuando se incorporó a "Yo amo a la TV", "porque a mi papá le gustaba mucho el programa. No tenía ningún prejuicio con el ciclo, al contrario, el prejuicio era conmigo misma, de poder estar a la altura, porque yo no era ni periodista, era una politóloga y no conocía del tema, apenas era una espectadora de tevé". Después, señaló cuando afloró el deseo de mostrar el cuerpo, "Santiago del Moro discutía con la vestuarista, decía que mi look no tenía identidad, que era de medias tintas". "Hasta hice la tapa de la revista Hombre, y hoy digo 'qué caradura'. Mi hermana fue una de las primeras sorprendidas. Después las cosas se acomodaron".

La politóloga también tiene su costado sexy.

MAMÁ Y NOVIA

En cuanto a su vida personal, Marina se casó con el chef y empresario Maximiliano Ambrosio y el matrimonio duró seis años, desde 2001 hasta 2007. Dos años después, ya en pareja con el consultor y psicólogo Martín Virasoro, se convirtió en mamá de Mía. En 2013 inició una relación con Martín Albrecht, su actual novio, pero no conviven.

Por V.R.