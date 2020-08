Sorpresivamente, mientras cumplía otra jornada en el programa "Primer plano online" por C5N, Mariela Fernández hizo un revelación personal muy fuerte. Mientras junto a Claudio Rígoli entrevistaban a dos personas que fueron víctimas de abuso en su infancia y crearon una fundación para ayudar a prevenir este tipo de situaciones, la conductora tomó la posta y contó su propia pesadilla.

El caso que había motivado la consulta era tristemente célebre esta semana: un hombre de 30 años que fue liberado por la Justicia luego de ser investigado por unos audios de WhatsApp en los que confesó haber violado a su hija de 6 años.

.

Mariela tomó la palabra: "Yo me quiero poner en el lugar de las criaturas, de esos papás, y correrme un poquito de la Justicia, que tiene que actuar. Pensemos en los chiquitos que fueron abusados hoy, y quiero preguntarles qué indicios, a qué tenemos que estar atentos los papás".

Y arremetió: "Les voy a contar que fui víctima de abuso, a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí, a mí me corren de ese lugar".

Mariela Fernández reveló que fue víctima de abuso en medio de una entrevista.

"En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial simplemente se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo atrás, cuando se callaba porque daba vergüenza", agregó.

Acerca del después, la periodista detalló mirando a la cámara: "Lo sobrellevamos como pudimos. Hace poquitos años pude poner en palabras en una terapia, sobrellevarlo y salir adelante. Y aun así me cuesta expresarlo".

El año pasado la presentadora regresó a trabajar a C5N luego de haber estado alejada de la pantalla con licencia médica durante casi un año. En parte de ese período estuvo internada en una clínica psiquiátrica para tratarse por un cuadro de depresión. "Cuando murió mi papá tapé la pena con laburo hasta que toqué fondo y se hizo insostenible", contó ella entonces.