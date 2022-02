Si bien Mariano Martínez es un actor de pura cepa con casi 30 años de carrera en los medios, el papá de tres hijos demostró ser un artista muy versátil tras su exitosa incursión en la música.

En diálogo con " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, el actor de 43 años habló de la canción que creó junto a Rodrigo Tapari, "El Amor de mi Vida": "Es una pasión y un hobby que hago con mucho amor".

"Yo hago todo con buena onda y todos deberíamos disfrutar la vida a pleno. La vida tiene cosas buenas y cosas que duelen, pero la mejor decisión es vivirla y disfrutarla porque vale la pena. Es lo que trato de hacer con todo", destacó a los conductores, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

Sin embargo, ante la pregunta de una posible colaboración con su ex novia, la cantante estrella Lali Espósito, el protagonista de "Esperanza Mía" tuvo una respuesta un tanto incómoda.

"Preguntar eso genera titulares en los medios. No sé si fue con esa intención pero hay un montón de otros artistas de los que me podrían haber preguntado. Obviamente dije que sí porque no tendría nada de malo, es una artista súper talentosa", cerró el actor sobre su ex pareja, quien definió su noviazgo como "tormentoso".

¡Mirá lo que dijo Mariano Martínez sobre su ex novia, Lali Espósito!