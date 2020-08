Mariano Martínez es uno de los galanes del país y con el tiempo demuestra que continúa encabezando el podio. A través de sus redes sociales el actor comparte ardientes posteos que dejan a más de uno con la boca abierta. Sin embargo, en más de una oportunidad sus publicaciones se llenaron de comentarios de "haters".

Cansado de las críticas, el ex novio de Camila Cavallo hizo referencia al tema en el programa de Jey Mammon "Estelita en casa" y sorprendió a todos con sus dichos.

"No entiendo por qué tanta polémica con mis videos de Tik Tok. A mí me divierte hacerlos. Tampoco me hago tantas preguntas, algunas cosas me hacen reír", sostuvo el artista.

El galán sorprende a sus seguidores con fotos muy sensuales,

Y concluyó: "Si estoy pensando todo lo que me va a molestar...Voy a poner el lomo a lo que el cuerpo me de".

De esta manera dejó en claro que no le importa el qué dirán y que continuará compartiendo con sus miles de seguidores todo aquel contenido que le haga feliz.



Esta no es la primera vez que Martínez hace referencia a las críticas que recibe en sus posteos. Hace algunos meses el actor realizó un contundente descargo en su cuenta de Twitter tras ver la cantidad de comentarios negativos que tuvo por parte de los usuarios por sus videos.

"Buen día, me acabo de despertar. Agarré el celular y veo que me están dejando algunos consejos con el uso de mi Tik Tok", resaltó la expareja de Lali Espósito.

"Les cuento que hago y voy a hacer los Tik Tok que quiera de acá hasta que me canse de hacer. Si no les gusta mi humor, no lo miren. Abrazo y sean felices", expresó.