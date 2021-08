Al igual que con la visita de L-Gante en " ShowMatch: La Academia", Mariano Martínez debutó en el reality conducido por Marcelo Tinelli en la "salsa de a tres" con Luciana Salazar y Jorgito Moliniers y sorprendió a todos con sus dotes artísticos.

Después de bailar al ritmo de “Conga” de Gloria Estefan, el reconocido actor compartió una sincera reflexión sobre los seguidores que acumuló por sus graciosos videos en TikTok y el constante acoso de los "haters" y el bullying que vive en la actualidad.

Mariano Martínez la rompió en " La Academia" junto a Luciana Salazar.

El conductor se mostró sorprendido por la presencia del actor en el programa, por lo que Martínez explicó su motivación: “Si no hacés lo que te gusta y te divierte, sin importar el qué dirán, te lo vas a reprochar toda la vida. Las redes son un divertimento, lo hago para distraerme, lo hago con mis hijos y también lo hago solo, pero desde que empecé a hacer Tik Tok me empezaron a dar, y me pegan mucho, pero bueno…".

.

Además, el intérprete fue contundente sobre sus sentimientos: “Hoy, más que nunca, estoy convencido de que estamos de paso; es un paso la vida, no es para ponerse sentimental ni melancólico, pero es una realidad que estamos de paso y sabemos, más que nunca, que de repente, te podés encontrar en una cama o a punto de partir no habiendo disfrutado y te lo vas a reprochar”.

.

“Es muy triste eso. Me parece que uno tiene que hacer lo que realmente lo que le gusta, sin molestar a nadie, y pasarla bien. Esto es una búsqueda que yo vengo haciendo desde toda la vida: poder ser estable y tener la seguridad de no tener miedo de hacer cosas por el ‘qué dirán’”, agregó ante las cámaras.

“Yo vivo la vida y lo disfruto, siempre que sea con respeto y alegría. A uno puede no gustarle lo que hace el otro, pero manifestarse con agresividad, con saña o con bullying, se corre el límite y no se entiende si es con humor o no”, cerró en " ShowMatch: La Academia".

¡Mirá la reflexión de Mariano Martínez en " ShowMatch: La Academia" sobre las críticas que recibe!