En 2015, Mariano Martínez y Lali Espósito se conocieron gracias a la novela "Esperanza Mía" y a mediados de ese año confirmaron su romance. Sin embargo, a principios de 2016 los tortolitos se separaron de una forma escandalosa. Lali no tuvo filtro al hablar de su ex relación con el actor como también trascendió un picante audio de Martínez apuntando contra la artista.

Si bien no volvieron a cruzarse, aquella ruptura es recordada en la farándula argentina. Así fue que en el ciclo de Jey Mammón, el actor recordó a la cantante con una llamativa frase.

Todo comenzó cuando el conductor quiso saber si cuando nacieron sus hijos Olivia y Milo había estado en exitosos proyectos y él respondió: “Sí, siempre me fue muy bien. Hice Valientes, ADDA, la del cura... no me sale el nombre, ¡Esperanza Mía! Que tuvo mucho éxito”.

Ante el olvido de Martínez, el presentador preguntó picante: "¿Esa era la que estabas con Lali?". A lo que él contestó: "Sí, la hicimos con Lali".

Fue entonces que Jey bromeó: "Por eso te olvidaste el título". Y Mariano aclaró: "No, yo lo recuerdo con mucha alegría y cariño. Después lo otro, bueno, son cosas de la vida que pasan".

.

Y el humorista comentó: "Te tengo que decir algo, los que no sueltan son los fans, que todavía está la lucha". Luego Mariano manifestó a corazón abierto: "Son cosas que pasan a veces cuando te peleás con alguien. Pasan cosas porque por ahí en el momento estás enojado o la otra persona está enojada y los fans muchas veces toman partido. Tanto de un lado como del otro se dijeron cosas que no estaban bien y realmente no creo que nadie sienta cosas tan duras como se dijeron".

Por último, se refirió a su ex novia que se encuentra en Madrid grabando una serie para Netflix: "Sí, Lali es re buena persona. No nos fue bien, nada más, pero no porque seamos malas personas".

¡Mirá el video!