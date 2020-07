Separada desde hace tiempo de Diego Maradona, Rocío Oliva vive una nueva etapa de enamoramiento con un hombre cuya identidad es desconocida para los medios. Sin embargo, Mariano Iúdica no estaba al tanto del romance de la mediática y al enterarse profundizó sobre su intimidad.

"Quiero saber todo. Si tenés ganas de contarnos, no sé...", lanzó el conductor de "Polémica en el Bar" ante la atenta mirada de su panelista, quien respondió reflexiva: "Yo no estoy sola, estoy muy bien. Me parece que pasa un poco por la felicidad. Cuando estaba sola estaba bien, pero hoy estoy mejor, estoy más contenta. Me levanto, me peino y arreglo porque más tarde veo a mi amor. Eso hace que a una le suba el autoestima. La felicidad depende mucho del amor".

"¡Yo pensé que las dos estaban solteras!", disparó Iúdica sobre Rocío y Luciana Salazar. Al respecto, Oliva respondió: "¿Voy a decir que no? Si estoy bien tengo que decirlo. Lo único que no voy a decir es quién es".

Acto seguido, Salazar preguntó con tono pícaro: "¿Será el jugador de Boca? ¿Es el que te escribía por Instagram?". La consulta de la mamá de Maltilda sorprendió al periodista, por lo que exclamó: "¿Estuviste toda la cuarentena con ella?".

Desconcertada por la pregunta del presentador televisivo, la panelista comentó algo sonrojada: "¡¿Con ella?!".

"Con esa persona… O con él, qué se yo… Con esa persona", aclaró Mariano. Para cerrar, Rocío replicó: "Ahora no paso la cuarentena con él. La cuarentena pasada sí estuve con él. En el momento en que está el quiebre uno decide. Igual, no es futbolista. Yo ya estuve con el mejor futbolista de la historia, no hay nada más. Siempre elijo parejas más grandes, igual, yo tampoco hablo mucho de mi vida privada, Luciana".