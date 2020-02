Virginia Gallardo reveló que su salida de "Polémica en el bar" no fue en buenos términos: “Pasaron cosas, situaciones que no me gustaron ni quería dejar pasar".

"En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional, después ni hablar desde lo personal”, aseguró la actriz en "El Espectador" por CNN Radio.

En ese momento, la periodista Pilar Smith le preguntó “¿Mariano Iúdica te hizo sentir mal?”, A lo que Gallardo contestó: “Tendría que entrar en detalles que no quiero. Los invito a que vayan a consultarlos a ellos”.

Tras sus declaraciones, Mariano Iúdica, conductor del ciclo de América, realizó un descargo: “Hoy hizo una nota y dejó entrever que la salida de acá fue por algo misterioso, que solo nosotros sabemos. Somos cien personas y vos acá fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa. Todos, los técnicos, la productora, los técnicos, nos quedamos sorprendidos”. Y Chiche Gelblung acotó: “Quedamos todos sospechados. Ella dice ‘pasaron cosas’”.

La respuesta de Virgnia Gallardo a Mariano Iúdica

Lejos de quedarse callada, la vedette recogió el guante y le dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter: "¿¿¿Sorpresa??? ¿¿De verdad?? Para mí todo lo contrario... no esperaba otra cosa... solo confirma el acierto de mi decisión. Tema terminado para mí”.

Además, junto a sus dichos, Gallardo compartió una imagen que dice: “Las palabras sobran donde las acciones bastan”.