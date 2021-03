@VivianaRomano

Su verdadero nombre es Mariano Sebastián Luján Iúdica. Nació el 14 de junio de 1970 y luego de trabajar en una conocida casa de cambio, esas casualidades de la vida y el destino lo acercaron a la televisión, primero como tira cables en un estudio, luego ofició de productor y desde hace tiempo la conducción es su gran premio.

Anima “Polémica en el bar”, pero también subió a las tablas cuando lo convocaron y se divirtió como actor. Se considera amigo de muchos famosos de la colonia artística, fue uno de los preferidos de Marcelo Tinelli, ahora trabaja codo a codo con Gustavo Sofovich, es fanático de River y ama a Maradona. “Él era por el que nos poníamos la camiseta cuando nos íbamos de viaje, porque sabíamos que nos iban a ayudar. Si teníamos la de Argentina, decían ‘eh, Argentina, Maradona’ y sabíamos que ese nos iba a ayudar. Para que no nos maten, para un mejor precio, para que nos den una mejor mesa, en cualquier parte del mundo”, explicó en una entrevista.

De su primer matrimonio tiene dos hijas, y de su relación actual con Romina Propato, a Salvador y un hijo del corazón. Le gusta cocinar, las reuniones familiares, reírse, viajar a Brasil, el sol y jugar con el Chino, su Golden Retriever.

Un joven Iúdica junto a Carlín Calvo.

PASO A PASO

A los 20 años trabajó como subgerente de un banco. Más tarde, reemplazó a un camarógrafo en “El rayo”. Fue productor y editor. Tiempo después hizo entrevistas en el programa “Venite con Georgina” y durante el 2003-2004, fue protagonista en “La peluquería de Don Mateo” y “Polémica en el bar” cuando se emitía en Canal 9.

En 2006 obtuvo el papel de Sandro en la telenovela “Juanita, la soltera” en El Trece. En 2009, retornó a la tevé a través de Ideas del Sur, imitando a Sergio Massa en la sección “Gran Cuñado”, un segmento de “ShowMatch”. Tinelli le dio la oportunidad de conducir “Soñando por cantar” y se hizo aún más popular con ese “¡Dale!” que indicaba que el participante comenzaba a cantar. Desde 2017 conduce “Polémica en el bar” en América.

El conductor ganó popularidad con su "Daleeeee" en "Soñando por cantar".

DALEEEEE

Mariano también se refirió a su relación con Tinelli y en ese contexto realizó un comentario en simultáneo al momento de verse en ShowMatch, cuando Marcelo presentó a Martín Bossi en el papel de Iúdica y él mismo observaba la escena detrás de cámaras, no dudó en afirmar: “Esa noche me di cuenta de que Marcelo me quería limpiar y eso sucedió”.

Su familia tiene un lugar importante en su vida.

¡GRANDE, PÁ!

Mariano está casado con Romina Propato y con ella tiene un hijo, Salvador, aunque el conductor también es padre de María Valentina y María Bernarda, producto de su relación con Eugenia Angeli. También crió a Osvaldo, un niño paraguayo que llegó a su casa a los 9, hijo de una señora que trabajaba en su casa. “Nosotros recién habíamos tenido a Salvador. Ella (su empleada) estaba muy contenta en mi casa y se ocupaba de Salvador, lo quería y era una imagen de abuela muy potente, nos hacía muy bien, podíamos salir, se incorporó rápidamente a la familia”, dijo Iúdica, enfatizando el vínculo. Y él reúne a su familia completa todos los fines de semana y cocina para todos.

Otros tiempos: Mariano Iúdica y Romina Propato.

HERMANOS

“Mi hermano mayor, el doctor Fernando Iúdica armó en tiempo récord un ‘hospital Covid’ para la gente pobre del barrio que no tiene prepagas. En 2020 estuvo muy grave. Dos meses otra vez, como hace 15 años (cuando tenía 40). Con sus quimioterapias a cuestas y su estrés por la entrega que le pone a su trabajo. Nunca se entregó y después de mucho rezar se salvó”, contó.

