Estuvo callado y manteniendo el perfil bajo estos meses. Pero Mariano Israelit, amigo de Diego Maradona y parte del "entorno" al que Mavys Álvarez acusó por sus pesares durante la estadía del Diez en Cuba, rompió el silencio.

Cabe recordar que las declaraciones de quien fuera la novia (adolescente) cubana del ex futbolista durante su estadía en la isla a principios de 2000, fueron muy fuertes. Al punto de conformar hoy una causa judicial que implica, por incitación al consumo de droga, abuso sexual y hasta trata de personas, a Israelit, Omar Suárez, Carlos Ferro Viera y Guillermo Coppola.

.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, "El Feo", como lo había apodado el astro, se refirió a las fuertes denuncias de Mavys. "Ella le pidió dinero a Diego y él no se lo dio. Lo que me hace ruido ahora es por qué no le dijo esto de frente en el 2004 cuando no eran novios ni nada", agregó Israelit. "Ella dice que la primera vez que tuvo relación con alguien fue con Diego y después en otra nota dice que no, que ya había tenido relaciones con otras personas", resaltó.

Además, opinó que para él todo lo que plantea Mavys se trata de una mera cuestión económica. "Es todo plata, me da bronca porque realmente hay chicas que son maltratadas y abusadas. Hicieron perder mucho tiempo a la Justicia, le hicieron perder el lugar a otras personas para querer armar todo este circo mediático. Es inconsistente todo lo que plantea", expresó.

En este punto, Mariano Israelit sugirió que Mavys cobró 15.000 dólares por la entrevista realizada en un canal de Miami y que se podría sumar a la segunda temporada de la serie "Sueño Bendito" de Amazon Prime.