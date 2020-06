El productor de moda Mariano Caprarola contó que se hizo un tratamiento en la clínica del doctor Aníbal Lotocki y desmintió, por otra parte, haber contraído coronavirus luego de estar en contacto con Jésica Cirio. "Estoy triste por lo que pasó. Hace tres semanas me descubrieron un problema en el riñón, estuve internado porque no podía expulsar la piedra de manera natural y entre los estudios, por protocolo, me practicaron el del COVID-19 y dio negativo", reveló.

.

Luego señaló que todo comenzó cuando tuvo dificultades para orinar. "Por suerte, me lo agarraron a tiempo, pero ese asesino (por Lotocki) logró que mi cuerpo genere pelotitas que no se eliminan solas. Son secuelas. Lo vengo callando, porque a veces es difícil venir a contar algo así", relató en "Los Ángeles de la Mañana".

Y agregó: "Recién acabo de salir de la clínica, sacaron todas las piedras, ahora sigue un tratamiento de control muy leve, tengo que hidratarme mucho, y que en algún momento se haga justicia por los que hemos sido ignorantes a la hora de cruzar la puerta de este médico", pidió el productor.