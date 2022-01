En los últimos meses, varios actores que participaron de la tira infatil "Cebollitas" salieron a denunciar los constantes maltratos y violencia que sufrieron durante su experiencia en el rodaje cuando eran menores de edad. Algunos de los que levantaron la voz, fueron Juan Yacuzzi, Martín Miani, e Iván Rossi, a los que se sumó Marcelo Italiano, quién expresó que “de milagro no hubo un muerto”. Además, Mariana Rubio, que interpretaba a Roxana, apuntó contra Dalma Maradona y Carmen Barbieri por desentenderse del conflicto.

A raíz de todo esto, en diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Laura Santana, la actriz que interpretaba a "Mariana, la maestra", confesó el acoso sexual del que fue víctima en la tira juvenil. "Hubo una persona de mucho poder que a mí me invitaba a salir, me llamaba por teléfono, entraba al piso y a mi las piernas se me debilitaban cuando me veía”, señaló al principio sobre el miedo que sentía.

Luego, la actriz dijo que trataba de ignorarlo y tomaba la precaución de nunca quedarse sola con él. De todos modos, reveló que este sujeto insistió y le dijo que quería estar con ella antes de que se casara y ante la respuesta negativa, la expulsaron del programa. “Yo no tuve que renunciar, yo me quedé sin trabajo por no acceder a acostarme con alguien que tenía mucho poder en el programa. No escribieron más mi personaje", explicó.

La actriz que interpretó a "Mariana la maestra" en Cebollitas fue acosada por una autoridad del programa.

En su estremecedor testimonio, Santana se rehusó a develar la identidad del hombre pero sí compartió que solo su pareja de ese momento estaba al tanto de lo sucedido y que nunca habló con nadie del equipo sobre el calvario que le tocó vivir, porque no quería traer problemas.

En cuanto a los maltratos que denunciaron los miembros del elenco, la mujer comentó: "Yo tenía 21 años cuando trabajé en Cebollitas. Yo podía llegar a ver gritos, maltratos y destratos a los chicos que tampoco es cómodo porque uno se incómoda. Qué lastima que no era mamás porque uno tiene otra fortaleza para defender a un niño. Sé que es una forma de sanar lo que hacen".