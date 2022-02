El martes se conoció que Claudio Paul Caniggia fue imputado por la Justicia argentina y llamado a indagatoria, con motivo de la denuncia que su exesposa, Mariana Nannis, hizo en en su contra por abuso sexual con acceso carnal. Según la información que aportó la mediática en la causa, el hecho habría ocurrido en mayo del 2018, cuando el exfutbolista intentó mantener relaciones sexuales con ella, y ante su negativa, la amenazó y le propinó golpes de puño en el rostro.

.

Gonzalo Nannis, hermano de Mariana, comentó sobre algunos episodios de violencia anteriores en los que ella necesitó ayuda. En una ocasión, le pidió que la fuera a buscar a un hospital, tras un fuerte paliza a la que la habría sometido el exjugador de la Selección Argentina, y también recordó cuando uno de esos incidentes provocaron que perdiera un embarazo.

En las últimas horas, la madre de Charlotte y Alex Caniggia reveló detalles terribles de aquellos días. “Este tipo me tenía amenazada, me decía que iba a terminar muerta, en una zanja, me decía que era amigo de Macri. Mi abogado tiene documentos de los golpes que me dio este tipo, me pegó estando embarazada, hoy yo tendría otro hijo, hacia lo que quería él", indicó.

Mariana Nannis recordó cuando Claudio Caniggia la habría empujado contra un auto.

Y agregó: "En España me empujó contra un auto y me mató a un hijo. Yo hoy tendría un hijo. Me mató mi bebé. El tipo era impune. Total era amigo de Macri, de Angelici, del capo de la Policía. Se me cagaba de risa en la cara”.

Así, en su diálogo con Jorge Rial en el programa "Argenzuela" la mediática explicó que como su marido era "amigo de todo el mundo" decidió irse a Marbella y que lo único que hizo "fue que él tenga una familia”.

Los hijos de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: Charlotte, Alex y Kevin Axel Caniggia.

Hacia el final de la nota, Nannis expresó el miedo que sentía por las constantes amenazas y las medidas que tomó para protegerse: “Yo dormía en mi casa encerrada en mi cuarto con llave, él me decía que me iba a matar, no solamente a mí, sino también a mis hijos. Desde el principio de la relación él fue así conmigo, una vez me agarro del cuello cuando recién nos fuimos a vivir juntos”.

“Estos personajes no pueden hacer lo que quieren, yo espero que haya justicia", concluyó.