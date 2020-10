Mariana Nannis sigue siendo noticia por su continua batalla mediática con su ex pareja, Claudio Caniggia.

En esta ocasión, la mediática reapareció en las redes para respaldar a su hijo, Alex Caniggia, tras bajarse del " Cantando 2020" por su explosiva pelea con el jurado Oscar Mediavilla.

Alexander Caniggia renunció al " Cantando 2020" y dejó sin trabajo a su compañera Melina del Piano

"A millones de mis fans les cuento... al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión millonario y contento", manifestó el mellizo de Charlotte Caniggia en un posteo en su cuenta de Instagram.

.

Y continuó picante: "Como siempre rompiendo tarimas... no hay jurado que me deprima. El programa sin mí es frío sin clima. No molesten más, estoy relajado en la cima. #Elmáspij*do".

A pesar de que su compañera de canto, Melina del Piano, le rogó que siga en el certamen, Caniggia hizo oídos sordos y renunció. Al enterarse de su decisión, Mariana Nannis le dejó un mensaje de apoyo en su publicación: "Muy bien con esta rima, el emperador en la cima".

¡Mirá el video del cruce entre Caniggia y Mediavilla!