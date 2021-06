Charlotte Caniggia debutó en la pista de "ShowMatch: La Academia" y la producción tuvo la gran idea de invitar a los humoristas, Fátima Florez y Fredy Villareal, para que imitaran a Mariana Nannis y Alex Caniggia.

La hija de Claudio Paul Caniggia pareció estar muy divertida por la interpretación de su mamá ante las cámaras. Sin embargo, a la mediática no le gustó nada y le dedicó un furioso mensaje a la cómica que la caracterizó.

Fátima Florez como Mariana Nannis y Freddy Villareal como Alex Caniggia.

"Desde algún lugar del mundo, Mariana Nannis deja un audio en el que destruye a Fátima Flórez por su imitación. ¡Y esto es una bomba!", comenzó Rodrigo Lussich en "Intrusos" al presentar la indignación de la rubia.

"Es muy ordinaria, me imita como muy barriobajera. Me imita como una mujer muy exagerada, ordinaria. Primero, yo no me visto así. Segundo, me imita muy mal, como muy bruta, rara. Yo no soy así, pero dejala", sentenció Nannis desde Marbella, España.