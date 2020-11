El escándalo mediático tras el divorcio entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia continúa creciendo, y desde que el ex jugador de futbol se puso de novio con Sofía Bonelli, las idas y vueltas entre la ex pareja son constantes.

El domingo, Nannis atacó nuevamente a la nueva pareja del "Pájaro" a través de sus historias de Instagram: "Lo que te voy a decir te va a alterar... y no creo que lo puedas superar... todas tus cirugíaas no se pueden enumerar... pero lamento que la nuez no te la puedas operar!!! Larga el Photoshop y los filtros!!!"

Las historias de Mariana Nannis sobre Sofía Bonelli

Después de compartir los videos acompañados por la canción "Mentirosa", la figura se puso en contacto con Ángel de Brito en "Los ángeles de la mañana" y se refirió a la sexualidad de Bonelli de manera repudiable: "Mirá, se le ve la nuez. A mí me dijeron que en el 2013 se operó en Chile, cambio de sexo. Se la cortó. Por algo (Oscar) Ruggeri la llama La Cacho, eso se sabe en el ambiente".

