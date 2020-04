Además de transmitir sus conocimientos, la doctora Mariana Lestelle suele elogiar a sus colegas en redes sociales, y compartir la información que brindan. Sin embargo, la médica decidió denunciar a uno de ellos por una dura experiencia que habría vivido con él en el pasado.

En el "Run run del espectáculo" conducido por Lío Pecoraro y Fe rnando Piaggio en la pantalla de Crónica HD, Lestelle relató que sufrió acoso sexual por parte de su colega, Claudio Zin.

"Había un tipo que era pope como Claudio Zin. ¿Cómo no le iba a tener respeto a un tipo 20 años más grande que yo que era médico de la televisión? Me proponen en un canal ser parte de un programa, misma señal que trabajaba él, quien me invitó a su oficina. Yo, naif, fui, me senté en un sillón y él en el mismo que yo, a 10 centímetros", explicó y sentenció: " A los que me preguntan, si claramente fue un acoso".

.

Y detalló: "Intentó explicarme que en el medio necesitaba padrinazgo. Yo tuve la suerte de tener padres de avanzada, y mido 1.74. Con tacos, más. Le agradecí su intención al doctor Zin y le dije que yo tenía padre y hermano, y que no necesitaba padrino".